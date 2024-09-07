شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم منتخب الكرة الطائرة جلوس أبطال برونزية بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخب الطائرة جلوس بعد حصد الميدالية البرونزية فى دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس، ومنحهم مكافآتهم المادية الفورية وفقاً للائحة.

وحقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 بعد الفوز علي منتخب ألمانيا في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 3/ 2.

جاءت نتائج الأشواط بنتيجة 25-22 لصالح مصر وفي الشوط الثاني خسر المنتخب بنتيجة 23-25 وفي الشوط الثالث فاز المنتخب في الشوط الثالث بنتيجة 25-22، وخسر المنتخب الشوط الرابع 25- 23، وحسم المنتخب الشوط الخامس لصالحه بنتيجة 15 - 10.

حضر المباراة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي وصل لباريس اليوم لمؤازرة البعثة المصرية ومعه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للكرة الطائرة البارالمبية 12 لاعبا، هم: هشام صلاح الدين - عبد النبي حسن - محمد عبد الله - السيد موسى - أحمد خميس - أحمد فضل - محمد حمدي - مطاوع أبو الخير - أحمد حسني - زكريا السيد - حسام مسعود - أشرف زغلول.