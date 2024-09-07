شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة لبابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم، السبت، استعداداته للموسم الجديد، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد القبرصي بابا فاسيليو، وذلك في وجود الصفقات الجديدة.

وكان بابا فاسيلو ، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، اجتمع مع إمام محمدين والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم لتنظيم بداية فترة الإعداد، والمقرر إقامتها اليوم فى الخامسة مساءً باستاد الاسكندرية.

من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع زد عبد الله بكرى، والذي سبق لـه اللعـب لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو.