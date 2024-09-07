شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة لبابا فاسيليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر ـ أسماء عمرالسبت، 07 سبتمبر 2024 01:07 م
يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في الخامسة مساء اليوم، السبت، استعداداته للموسم الجديد، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد القبرصي بابا فاسيليو، وذلك في وجود الصفقات الجديدة.
وكان بابا فاسيلو ، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، اجتمع مع إمام محمدين والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم لتنظيم بداية فترة الإعداد، والمقرر إقامتها اليوم فى الخامسة مساءً باستاد الاسكندرية.
من ناحية أخرى، أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع زد عبد الله بكرى، والذي سبق لـه اللعـب لأندية سموحة وبيراميدز وفاركو.
ويُعد بكري أحد أفضل اللاعبين في الدوري المصرى فى هذا المركز، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندرى و التي تمتد لمدة موسم على سبيل الإعارة قابل للتجديد.
وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 8 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير وعبد الرحمن خالد جبنة، لتكون صفقة بكري هي التاسعة لزعيم الثغر.
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