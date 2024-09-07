شكرا لقرائتكم خبر عن متى يحسم الزمالك تجديد عقد زيزو بعد إعلان استمراره؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية غلق ملف رحيل أحمد مصطفى زيزو عن صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بعدما أعلن اللاعب والنادى غلق ملف الرحيل في ظل تلقيه عروضًا للرحيل وكان أبرزها نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، إلا أن رغبة اللاعب والزمالك حسمت بقاءه.

وبعدما أغلق ملف رحيل زيزو في الميركاتو الصيفي الحالي، أصبح السؤال الذى يراود جمهور الزمالك هو متي يحسم تجديد تعاقد اللاعب، خاصة أن تعاقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل.

وكشف مصدر بنادى الزمالك، أن فتح ملف تجديد تعاقد زيزو سيكون عقب الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يصب المجلس تركيزه في تدعيم الفريق بصفقات سوبر تتمكن من استعادة الانتصارات للقلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن التفاوض مع زيزو حول تجديد تعاقده سيكون عقب الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمحدد لها في السعودية يوم 27 من الشهر الجاري، بعدها سيبدأ المجلس في المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده، خاصة وأن زيزو من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته.