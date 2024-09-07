شكرا لقرائتكم خبر عن قميص الراحل طاهر البهائى مدرب الطائرة جلوس يظهر فى جلسة تكريم أبطال البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشاب والرياضة، على حمل قميص الراحل طاهر البهائى مدرب منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس خلال احتفاله بأبطال دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً فى باريس 2024 تكريما له.

وأضاف البطل المصري محمد المنياوي المتوج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارلمبية باريس 2024 ، أول ميدالية بارالمبية في الدورة الحالية والميدالية رقم 185 في تاريخ البعثات المصرية خلال مشاركاتها على مدار البارلمبياد والذهبية رقم 50 في تاريخ مشاركات البعثات المصرية في الدورة البارالمبية.

فيما نجحت الأسطورة رحاب أحمد لاعبة منتخب مصر في رفع الأثقال في التتويج بالميدالية الذهبية ، خلال منافسات نهائي وزن 55 كجم رفع الأثقال في دورة الألعاب البارالمبية بباريس ، توجت فاطمة محروس بالميدالية الفضية في منافسات وزن 67 كجم بعد رفع 139 كجم.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.