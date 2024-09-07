شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يطالب فاطمة عمر بدخول مجال التدريب وصقلها بدورات تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فاطمة عمر لاعبة رفع الأثقال البارالمبي المعتزلة مؤخرا بأن تتجه إلى مجال التدريب.

وقال وزير الرياضة، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بمقر البعثة المصرية في باريس، "لو فاطمة بطلت يجب أن تتجه إلى التدريب، ويجب أن نختار لها مع الاتحاد برنامجا للتدريب لتكون مدربة ولا نتعجل، العلم مهم جداً، ويجب أن تحصل على الدورات المناسبة، ويجب أن يكون فى مصر تطوير رياضي ملموس وأن يكون المقر الدولي في مصر للتطوير الرياضي.

وقامت اللجنة البارالمبية الدولية بتكريم فاطمة عمر لاعبة الأثقال المعتزلة مؤخرا، على هامش منافسات السيدات بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس 2024

وجاء تكريم فاطمة عمر لكونها أسطورة اللعبة بعد تحقيقها 6 ميداليات بارالمبية فى تاريخها بدأتها فى سيدنى 2000.

وقالت فاطمة عمر إنها فور دخول الصالة نست أنها اعتزلت اللعب.

وقامت أيقونة رفع الاثقال العالمى بافتتاح منافسات السيدات اليوم قبل تكريمها.

وتبقى بطلتنا فاطمة عمر بمثابة الذهب الذى لا يصدأ.. إذ تبقي أول مصرية تحقق 6 ميداليات متتالية فى دورات الألعاب البارالمبية آخرها فضية بارالمبياد طوكيو 2020 ليصبح رصيدها من الميداليات البارالمبية : 4 ذهب - 1 فضة - 1 برونز، بالإضافة الى تحقيقها 6 ميداليات فى بطولات العالم.