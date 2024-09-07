شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى بطل الأثقال مداعبا وزير الرياضة: عاوز مكافأة 5 ملايين جنيه علشان أتجوز والان مع تفاصيل الخبر

داعب محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى الحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً في باريس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلاً، "عاوز مكافأة 5 مليون جنيه علشان أتجوز".

وتأتى مداعبة المنياوى لوزير الشباب والرياضة لتعكس روح الود والمحبة بينهما، ومدى الدعم الكبير الذى يتلقاه أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وحصل محمد المنياوى لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى ، علي الميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس.

من جانبه أكد المنياوى خلال تصريحات خاصة لليوم السابع:" أهدى الميدالية للشعب المصري وسأتزوج بقيمة للمكافأة التى سأحصل عليها وكنت أعمل فى مصنع أدوات منزلية قبل رفع الأثقال".

وتوح المنياوى فى منافسات وزن 59 كجم، بعد أن نجح فى رفع أوزان 194، 198، 201