شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطمئن على جاهزية عمرو السولية للمشاركة أمام جورماهيا الكينى والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على جاهزية نجمه عمرو السولية قائد خط الوسط للمشاركة فى مباراة جورماهيا الكينى القادمة بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص كولر على الدفع بالسولية فى ودية وادى دجلة التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش وفاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد سجله حسين الشحات، بعد تعافى اللاعب من الإصابة بشد فى عضلة السمانة والذى أبعده عن مباريات الأهلى منذ نهاية الموسم الماضى.

وأصبح عمرو السولية جاهزاً للعودة للمشاركة فى مباريات الأهلى سواء فى دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكينى أو لقاء السوبر الأفريقى أمام الزمالك.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وأوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.