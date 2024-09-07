شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

على هامش حضوره لمؤازرة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور هشام عزت مستشار السفارة المصرية بباريس، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والمسئول عن الملف البارالمبي.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة البارالمبية الدولية، بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين البارالمبيين، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالبطولات الدولية، كما تطرق الحديث لإنشاء مركز للجنة البارالمبية الدولية لافريقيا وتستضيفه القاهرة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية لدعم الحركة البارالمبية عالميًا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لضمان تمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين من المنافسة على أعلى المستويات.

من جهته أعرب أندرو بارسونز عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة.