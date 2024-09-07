شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي يحسم موقف مصطفى محمد وربيعة من رحلة المنتخب إلى بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر حالياً لأشعة لتحديد إصابته وموقفه من السفر مع منتخب مصر إلى بوتسوانا، بعدما اشتكى أمس من إجهاد فى العضلة الخلفية. بينما اشتكي رامي ربيعة من شد خفيف وسيخضع لكشف طبي لتحديد موقفه أيضاً من رحلة بوتسوانا.

وكشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة رامي ربيعة مدافع المنتخب الوطني في مباراة كاب فيردي، موضحا أن الإصابة بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى مباراة بوتسوانا المقبلة فى الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

ويطير منتخب مصر إلى بوتسوانا غدًا، الأحد، لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2025، بعد خوض لقاء كاب فيردي بالأمس على استاد القاهرة.

وقال حسام حسن عقب نهاية المباراة مباشرة خلال المؤتمر الصحفي، "إصابة رامي ربيعة بسيطة عبارة عن شد بسيط فى العضلة الخلفية، وسيكون جاهزاً للمباراة القادمة، وهذه تأكيدات من جانب الجهاز الطبي".