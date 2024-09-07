شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر عن طبيعة إصابة رامى ربيعة قبل سفر الفراعنة إلى بوتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

استفسر مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى منتخب مصر عن طبيعة الإصابة التى تعرض لها رامى ربيعة مدافع الفراعنة خلال مباراة كاب فيردي، والتى فاز بها المنتخب الوطنى بثلاثية دون رد.

وكشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تفاصيل إصابة رامي ربيعة مدافع المنتخب الوطني في مباراة كاب فيردي، موضحا أن الإصابة بسيطة ولن تعيقه عن المشاركة فى مباراة بوتسوانا المقبلة فى الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

ويطير منتخب مصر إلى بوتسوانا غدًا، الأحد، لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025، بعد خوض لقاء كاب فيردي بالأمس على استاد القاهرة.

وقال حسام حسن عقب نهاية المباراة مباشرة خلال المؤتمر الصحفي، "إصابة رامي ربيعة بسيطة عبارة عن شد بسيط فى العضلة الخلفية، وسيكون جاهزاً للمباراة القادمة، وهذه تأكيدات من جانب الجهاز الطبي".

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

أوضح الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

وتعاقد الأهلي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، ومع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع ومع المغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، ومع عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.