شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الدولة المصرية تضع الأبطال البارالمبيين محل اهتمام وتقدير والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المُقامة حالياً بباريس، وتُختتم غداً، الأحد، مُشيراً إلى أن البعثة المصرية حققت نتائج جيدة.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها فى الدورة البارالمبية الحالية بباريس إلى 4 ميداليات متنوعة مقسمة الى ذهبيتين وفضية وبرونزية حتى الآن، حيث توج بالميداليات الذهبية محمد المنياوى ورحاب أحمد، فيما حققت الفضية فاطمة محروس، بينما توج بالبرونزية منتخب الطائرة جلوس.

وقال وزير الرياضة خلال لقائه الأبطال البارالمبيين المتوّجين بميداليات فى القرية الأولمبية بباريس، "الدولة المصرية لا تبخل على أبطالها الرياضيين في شتى المجالات، مؤكداً أن لاعبي مصر في البارالمبياد نجحوا فى رفع اسم مصر عالياً".

وأضاف وزير الرياضة، "الدولة المصرية تولي اهتماما خاصا بأبطال البارالمبية، ولا يوجد أي تفرقة بينهم وبين الأبطال الأولمبيين، موضحاً أن الدولة تهتم بكل شئون البطل الرياضي سواء فيما يتعلق بالتدريبات أو النظام الغذائي أو الدعم المعنوي".

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن هذا الاهتمام نابع من دور الدولة المصرية وليس من وزير الرياضة، لأن هناك رسالة من الدولة بدعم كل المُبدعين في شتى المجالات ومساندة الرياضيين.

وقررت وزارة الشباب والرياضة إطلاق اسم الأبطال البارالمبيين على مراكز الشباب في المحافظات المختلفة، بنفس طريقة أبطال الأولمبيين وهم أحمد الجندي وسارة سمير ومحمد السيد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم إطلاق أسم أبطال ميداليات الدورة البارالمبية على مراكز الشباب، كلا في محافظته، محمد المنياوى في الغربية و رحاب أحمد بالشرقية وكذلك من يحقق ميدالية اليوم أو غداً فى الدورة البارالمبية، وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه يتم البدء فى مشروع "ميدالية"، وهو مختلف عن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، حيث بهتم باللاعبين أصحاب المراكز حتى الثامن لضمان تحقيقهم ميداليات فى الدورات الأولمبية.