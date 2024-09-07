المدرب المؤقت لمنتخب إنكلترا كارسلي لن يغني "ليحفظ الله الملك" في مواجهة إيرلندا

الرياص - اسماء السيد - لندن : لا يخطط المدرب المؤقت للمنتخب الإنكليزي لكرة القدم الإيرلندي لي كارسلي أن يغني النشيد الوطني البريطاني، قبل بداية المباراة الأولى له في منصبه السبت أمام إيرلندا في دابلن.

وزعم كارسلي أنه لم يغن النشيد الوطني أبدا خلال مسيرته كلاعب مع منتخب جمهورية ايرلندا أو كمدرب لمنتخب إنكلترا دون 21 عاما.

ومن المقرر أن يواصل المدرب البالغ من العمر 50 عاما والذي خلف غاريث ساوثغيت في منصب مدرب "الأسود الثلاثة" فيما يبحث الاتحاد الانكليزي للعبة عن مدرب دائم، هذه السياسة في ملعب أفيفا.

وقال لاعب وسط إيفرتون السابق الذي مثل منتخب ايرلندا في 40 مباراة دولية كلاعب، إن مواجهة السبت الافتتاحية ضمن دوري الأمم الأوروبية ستكون "لحظة فخر لي ولعائلتي".

لكن غناء "ليحفظ الله الملك" قبل بداية المباراة لن يكون على أجندته، لأنه يفضّل التركيز على تكتيكاته في اللحظات الأخيرة قبل المباراة.

وتابع المدرب المولود في إنكلترا في حديث مع الصحافيين الجمعة "هذا أمر كنت أعاني منه دائما عندما كنت ألعب بقميص ايرلندا".

وأكمل "الفجوة بين عملية الإحماء، دخولك إلى الملعب والتأخير في عزف النشيد. لذا، فهذا أمر لم أفعله قط"، مضيفا "كنت دائما أركز حقا على المباراة وأفعالي الأولى خلالها. وجدت حقا أنه في تلك الفترة كنت حذرا بشأن شرود ذهني".

وأردف "أفكر في ما أعدّ الخصم لنا وأفعالنا الأولى خلال المباراة".