"محمد عبدالمنعم شارك أساسيًا".. نيس يفوز بثلاثية وديًا على أجاكسيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك محمد عبدالمنعم أساسيًا في فوز فريقه نيس الفرنسي وديًا على نظيره أجاكسيو بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

وسجل ثلاثية فريق نيس كل من: المهاجم الجزائري بدر الدين بو عناني في الدقيقة 3، الإيفواري جيريمي بوجا بالدقيقة 11 والألماني يوسوفا موكوكو.

اللاعب صاحب الـ 25 عاماً غاب عن مباراة منتخب مصر مساء أمس أمام الرأس الأخضر في مستهل مشوار دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وكان حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قد قال : "محمد عبد المنعم كان متمسك بالبقاء مع فريق نيس خلال الفترة الحالية، وهذا سبب عدم انضمامه لمعسكر سبتمبر الحالي".

وأتم مدرب المنتخب:"وأهم حاجة تشغلني أن يكون اللاعب، خائفاً على المنتخب ولديه رغبة في التواجد مع المنتخب وعبد المنعم لاعب كويس، وأسانده لكي يأتي بعد ذلك وقلبه على المنتخب بشكل كبير وليس لكي أتغاضى".

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