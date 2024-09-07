"محمد صلاح قاسم مشترك".. صدف احتفال لاعبو المنتخب مع عروسين بجلسات التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شارك لاعبو المنتخب الوطني على هامش تواجدهم بمعسكر إقامتهم لمباراة الرأس الأخضر فرحة عروسين خلال جلسة تصويرهم.
وظهر لاعبو المنتخب محمد صلاح، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ورامي ربيعة رفقة العروسين؛ إذ حرص الأخيران على التقاط صورة تذكارية معهم.
ولا تُعد هذه المرة الأولى فسبق وشارك محمد صلاح عروسين بالإسكندرية تواجدا بفندق إقامة معسكر المنتخب والتقط معهم صور تذكارية.
اقرأ أيضًا:
أكرم توفيق يُعلن زواجه للمرة الثانية
"الفلوس جت منين".. كيف يُبرم الزمالك صفقاته الصيفية الحالية؟