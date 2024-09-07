"محمد صلاح قاسم مشترك".. صدف احتفال لاعبو المنتخب مع عروسين بجلسات التصوير

ولا تُعد هذه المرة الأولى فسبق وشارك محمد صلاح عروسين بالإسكندرية تواجدا بفندق إقامة معسكر المنتخب والتقط معهم صور تذكارية.

وظهر لاعبو المنتخب محمد صلاح، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ورامي ربيعة رفقة العروسين؛ إذ حرص الأخيران على التقاط صورة تذكارية معهم.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية