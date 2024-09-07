موعد مباراة هولندا والبوسنة والهرسك بدوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب هولندا لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، وذلك حين يستضيف نظيره البوسنة والهرسك، على ملعب فيليبس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

موعد مباراة هولندا والبوسنة والهرسك

من المقرر أن تنطلق مباراة هولندا والبوسنة والهرسك في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تذاع عبر قناة bein sports 2.

ويتطلع منتخب هولندا إلى الخروج من مباراة الليلة، محققًا الفوز من أجل بدء مشوار المنافسة على البطولة، إلا أنه يخشى في الوقت نفسه مفاجآت البوسنة والهرسك الذي يلعب على أمل التعادل على الأقل.

ويتواجد منتخبا هولندا والبوسنة والهرسك، ضمن المجموعة الثالثة في التصنيف الأول، رفقة كل من ألمانيا والمجر.

ولم يسبق لمنتخب هولندا الخسارة أمام نظيره البوسنة والهرسك، حيث سبق وخاض أمامه مباراتين فقط، تعادل في واحدة وفاز في الأخرى.