الزمالك يهزم راية ودياً بمعسكر برج العرب

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره راية بثلاثية مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت بينهما صباح اليوم على ملعب فندق الإقامة بمعسكر الفريق ببرج العرب.

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بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و محمود بن تايج و أحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد و زياد كمال وسيف جعفر و مهاب ياسر و سامسون أكينيولا وحسام أشرف و حازم أسامة.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسيطر لاعبوه على مجريات الأمور، وتمكن سامسون أكينيولا من تسجيل هدف التقدم للأبيض من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف المغربي محمود بن تايج الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يقلص فريق راية النتيجة ويسجل الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ومع بداية الشوط الثاني سجل حسام أشرف الهدف الثالث للأبيض، وواصل الزمالك محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم في حين سعى فريق راية لتقليص الفارق.

وقبل نهاية اللقاء تمكن فريق راية من تسجيل الهدف الثاني لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق الشرطة العراقي في ختام معسكر الفريق ببرج العرب.