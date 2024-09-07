صبحي يلتقي رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.. وناقد رياضي يعلق على زيارته لباريس|خاص

ياسر رشاد - القاهرة - اتخاذ خطوات نحو انشاء مركز للجنة البارالمبية الدولية لافريقيا في القاهرة

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس، في مباراته التي خاضها المنتخب على الميدالية البرونزية امام المنتخب الألماني، وتمكن المنتخب من التتويج بالميدالية البرونزية بعد تغلبه بنتيجة 4-2 في مباراة ماراثونية.

اشاد وزير الشباب والرياضة بالروح القتالية العالية التي ظهر عليها لاعبوا المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس خلال المباراة، مقدما التهنئة للاعبين ومجلس الادارة.

كما اكد وزير الشباب والرياضة على حرص الدولة المصرية لتقديم كل الدعم الممكن لأبطالها الرياضيين، جاء ذلك خلال مقابلته مع الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مشيدا بأبطال مصر البارالمبيين الذين يبذلون كل الجهد من اجل رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وتمكنت مصر من التتويج بميداليتين ذهبيتين خلال منافسات البطولة حتى الان، حيث تمكن محمد المنياوي من التتويج بالميدالية الذهبية الاولي لمصر في منافسات رفع الاثقال البارالمبي وزن -59 كجم، فيما تمكنت رحاب احمد من حصد ثاني الميداليات الذهبية المصرية في منافسات رفع الاثقال أيضا وزن -55 كجم.

فيما تمكن المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس من الوصول للمنافسة على الميدالية البرونزية بعد ان تمكن من التأهل بدور المجموعات بعد تغلبه في مباراتين وهزيمة مباراة، ليواجه المنتخب الإيراني في الدور قبل النهائي ويخسر امامه ليخوض مباراة الميدالية البرونزية ويتوج بالميدالية البرونزية.

وعلق الناقد الرياضى عبدالمنعم فهمى على زيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لمؤازرة منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس فى مباراة البرونزية قائلا: "كلام محترم ورائع.. أن يتم إعلاء النماذج المشرفة والقاء الضوء عليها.. خصوصًا أن الألعاب الشهيدة كما يطلقون عليها، دائما تجد التركيز خلال الفعاليات فقط.."

الناقد الرياضى عبدالمنعم فهمى



واستكمل فهمى خلال تصريحاته لـ"الخليج 365": "ومن هنا أجد أن الأبطال الأولمبيين خلال هذا اللقاء هم أبطال المشهد، لأنهم حققوا بالفعل نتائج مشرفة لمصر وتم رفع العلم المصري، ومن هنا فإن كل لاعبي المنتخب وكل الموجودين كانوا فخورين بوجودهم وسط هؤلاء الأبطال، وهو دافع لهم من أجل أن يكون منتخبنا قريبًا متصدرًا منصات التتويج"

الناقد الرياضى عبدالمنعم فهمى

على هامش حضوره لمؤازرة البعثة المصرية المشاركة في دورك الالعاب البارالمبية بباريس، التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.

بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، الدكتور هشام عزت، مستشار السفارة المصرية بباريس، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والمسئول عن الملف البارالمبي.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الاولمبية الدولية مع اللجنة البارالمبية الدولية، بهدف دعم وتعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتلبية احتياجات الرياضيين البارالمبيين، بالإضافة إلى مناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالبطولات الدولية، كما تطرق الحديث لانشاء مركز للجنة البارالمبية الدولية لافريقيا وتستضيفه القاهرة.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية لدعم الحركة البارالمبية عالميًا، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين.

اهتمام الدولة المصرية بدعم رياضات ذوي الإعاقة

كما اوضح وزير الشباب والرياضة، ان الدولة المصرية تولي اهتمام كبيرا بدعم رياضات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة رياضية متكاملة تمكنهم من تحقيق الإنجازات، موضحا ان وزارة الشباب والرياضة عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لضمان تمكين الرياضيين البارالمبيين المصريين من المنافسة على أعلى المستويات.

كما أعرب السيد أندرو بارسونز عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه مصر في تعزيز رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة.