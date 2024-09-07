تشكيل ألمانيا المتوقع أمام المجر بدوري الأمم الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - أستقر جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا، علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره منتخب المجر، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة، على ملعب "إسبرت آرينا".

ويتواجد المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة في التصنيف الأول، رفقة كل من هولندا والبوسنة والهرسك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، تُذاع المباراة عبر قناة bein sports 1، بتعليق أحمد البلوشي.

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام المجر

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع ميتلستاد ، جوناثان تاه ، روديجرد ، كيميتش.

وسط الملعب كاي هافيرتز – جمال موسيالا – اندريخ – ماكسيميليان ميتلشتات

وفي الهجوم فيرتز – امري تشان.

ويفتقد المنتخب الألماني لثلاثة من عمالقة الماكينات الألمانية، بعدما أنهى توني كروس مسيرته المهنية بعد بطولة يورو 2024، وأعقبه الثنائي مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وإيلكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي بالإعتزال الدولي، خاصة وأن الأخير كان هو قائد المنتخب في تلك المنافسة.