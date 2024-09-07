توصية طبية وراء تأجيل قيد "معلول"

ياسر رشاد - القاهرة - أرجأ مسؤولو الأهلي قيد التونسي علي معلول الظهير الأيسر إلى شهر يناير المقبل بعد توصية طبية خاصة أن اللاعب لن يعود للمستطيل الأخضر قبل شهر نوفمبر المقبل.

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ورغم حالة الغضب التي انتابت معلول إلا أن إدارة الأهلي شرحت الموقف للاعب خاصة أن فكرة قيد اللاعب في القائمة الأولى ستجعل الفريق يخسر مقعداً أجنبياً مع صعوبة فرص مشاركة معلول في المباريات لعدم الجاهزية بعد إصابته في وتر أكيليس.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد بمواجهة فريق جورماهيا في كينيا منتصف الشهر الجاري، في ‏ذهاب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏