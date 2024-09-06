مصر أمام كاب فيردي وقمة بين فرنسا وإيطاليا.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 6-9-2024، عدد من المباريات الهامة والقوية على صعيد المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، سواء في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، أو بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات أمم إفريقيا، عندما يلتقي مع نظيره الرأس الأخضر، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، في إطار مباريات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا موريتانيا وبوتسوانا.

ومن المقرر أن يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وتقام اليوم ايضا عدة مباريات أخرى في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أبرزها المغرب أمام الجابون والسنغال ضد بوركينا فاسو.

كما تستكمل اليوم مواجهات الجولة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث ستكون المباراة الأبرز بين فرنسا وإيطاليا.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

كينيا ضد زيمبابوي، تقام المباراة في تمام الساعة 4 عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

توجو ضد ليبيريا، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

سيراليون ضد تشاد، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الكونغو الديمقراطية ضد غينيا، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جنوب إفريقيا ضد أوغندا، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المغرب ضد الجابون، تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 5.

مصر ضد الرأس الأخضر، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 2.

مالي ضد موزمبيق، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كوت ديفوار ضد زامبيا، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 4.

السنغال ضد بوكينا فاسو، تقام المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان ضد النرويج، تقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 1.

ليتوانيا ضد قبرص، تقام المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 2.

فرنسا ضد إيطاليا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 1.

ويلز ضد تركيا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 6.

كوسوفو ضد رومانيا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت beIN Sports 3.

أيسلندا ضد الجبل الأسود، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت bein sport xtra1.

سلوفينيا ضد النمسا، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، تنقل على قناة بي إن سبورت bein sport xtra2.