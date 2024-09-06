شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول ليحيى عطية الله وعمر الساعى بقميص الأهلى اليوم فى ودية دجلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد ثنائى الأهلي، المغربى يحيى عطية الله وعمر الساعى، لتسجيل ظهورهما الأول بالقميص الأحمر فى ودية وادى دجلة اليوم بعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية للمارد الاحمر عقب التعاقد معهما منذ أيام قليلة استعداداً للموسم الجديد.

ويبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام وادى دجلة باستاد مختار التتش، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وانتهى مسئولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

من جهته كشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا و مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

ويستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرالسير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.