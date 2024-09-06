مانشيني يعلق على قلة مشاركة اللاعبين السعوديين مع أنديتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، على قلة مشاركة اللاعبين السعوديين بشكل كبير مع أنديتهم.

وكان المنتخب السعودي تعادل مع منتخب إندونيسيا، بنتيجة هدف لكل منتخب، في أولى جوالات المرحلة النهائية بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أمتلك 20 لاعباً في القائمة يجلسون على مقاعد البدلاء مع أنديتهم في الدوري، يجب مشاركة اللاعبين بشكل أساسي مع أنديتهم ولا يوجد حل لهذه المشكلة".

وأضاف: "منتخب السعودية يتمتع بأسلوب وهوية لعب خاصة به".

وتابع: "واجهنا منتخباً قوياً يمتلك لاعبين جيدين، يشاركون في العديد من الدوريات الأوروبية ودائماً ما تكون مباريات الافتتاح قوية وصعبة للغاية".

واختتم مانشيني تصريحاته: "نعاني من مشكلة إهدار الفرص في المباريات الأخيرة".

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