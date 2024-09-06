"نجهز حارس المغرب".. وليد الفراج ينتقد أداء المنتخب السعودي ضد إندونيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد الإعلامي السعودي الشهير وليد الفراج، أداء منتخب بلاده في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب التعادل مع إندونيسيا بنتيجة 1-1.

وقال الفراج عبر برنامجه التلفزيوني "أكشن مع وليد": "اليوم هو الأصعب على كل متابع للمنتخب السعودي، المنتخب الإندونيسي هو الأضعف في المجموعة، ومن المفترض أن تكون هذه المباراة لنا، تلعب على أرضك وبين جمهورك، الطبيعي في مثل هذه الظروف نتأهل ونفز ولكن التعادل مخيب".

وأضاف: "أزمة المواهب في المنتخب السعودي ظهرت، تأثير عدد اللاعبين الأجانب واضح، نعمل دوري قوي ولكن المنتخب يكون قوي بعدد المحترفين، المنتخب الإندونيسي اليوم لديه 11 محترفا".

وأتم تصريحاته: "دوري روشن حاليا يجهز حارس المنتخب المغربي، أكتر ما يفيد السعودي، ياسين بورو يشارك أساسيا مع الهلال ومحمد العويس حارس المنتخب لا يشارك".

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