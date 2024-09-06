"تفوق الفراعنة".. القيمة التسويقية للاعبي منتخب مصر وكاب فيردي قبل لقائهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب كاب فيردي اليوم، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها بدولة المغرب.

ومن المقرر إقامة المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

ويتفوق المنتخب المصري على منتخب كاب فيردي، من حيث القيمة التسويقية، حيث تصل القيمة التسويقية لمنتخب مصر 121.45 مليون يورو، فيما تصل القيمة التسويقية لمنتخب الرأس الأخضر عند 35.83 مليون يورو.

ويعد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، هو أعلى لاعبي القيمة المنتخب الوطني من حيث القيمة التسويقية بواقع 55 مليون يورو، بينما يعد الثنائي هليلو فاريلا وجوفان كابرال بواقع 2.5 مليون يورو لكل منهما.

ويصل متوسط أعمار لاعبي منتخب مصر، إلى 28 عاماً، بينما جاء متوسط أعمار لاعبي منتخب كاب فيردي عند 27.3 عاماً.

ويعتبر المهدي سليمان حارس مرمى منتخب مصر، هو أكبر قائمة لاعبي منتخب مصر سناً ب 35 عاماً، بينما يعد حارس كاب فيردي فوزينها أكبر لاعبي منتخب مصر سناً ب 38 عاماً.

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