"قبل مباراة اليوم".. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام كاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب كاب فيردي، اليوم الجمعة 6 سبتمبر الجاري، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

وستكون هذه هى المواجهة الثانية التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في مباراة واحدة من قبل، كانت في بطولة أمم أفريقيا الماضية 2023 بكوت ديفوار.

وكان منتخب مصر لعب أمام منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا 2023، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا المنتخبين.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كلا من "كاب فيردي، بوتسوانا وموريتانيا".

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