موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بمواجهة كاب فيردي.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي، في العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف ستاد القاهرة مباراة مصر وكاب فيردي، التي تقام ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من، بوتسوانا، مصر، كاب فيردي، موريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنقل مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025، على قناتي بي إن سبورتس 2 المشفرة، وأون تايم سبورتس الأرضية المجانية.

اقرأ أيضًا:

"مصر vs كاب فيردي".. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة