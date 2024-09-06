فلاشينغ ميدوز: سابالينكا تواجه في النهائي صاحبة الأرض بيغولا العائدة من بعيد

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، آخر البطولات الأربع الكبرى، للعام الثاني تواليا حيث تواجه صاحبة الأرض جيسيكا بيغولا السادسة التي عادت من بعيد لتصل إلى أول نهائي غراند سلام في مسيرتها.

وفي حين كان طريق سابالينكا ممهدا للوصول إلى المباراة النهائية بفوزها الصريح على الأميركية إيما نافارو 6 3 و7 6 (7/2) في نصف النهائي، عادت بيغولا من بعيد أمام التشيكية كارولينا موخوفا (52) وقلبت تأخرها بمجموعة و0 2 في الثانية لتخرج فائزة 1 6 و6 4 و6 2.

وتعتبر سابالينكا (26 عاما) المتوّجة بلقب بطولة أستراليا عامي 2023 و2024، الاوفر حظا للفوز بلقب البطولة الأميركية للمرة الأولى في مسيرتها بعد الخسارة أمام الأميركية الاخرى كوكو غوف العام الماضي.

وستحظى اللاعبة البيلاروسية بفرصة السبت لتصبح أول لاعبة تفوز بالبطولتين الرئيسيتين على الملاعب الصلبة في الموسم ذاته منذ الألمانية أنجليك كيربر في 2016.

وبعد خروج البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، في ربع النهائي، باتت سابالينكا الوحيدة التي بلغت المربع الذهبي ويتضمن سجلها الفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى.

أظهرت سابالينكا قدراتها أمام نافارو البالغة 23 عاما والتي تعتبر مبتدئة في هذا المستوى من المنافسة كونها تبلغ نصف نهائي احدى البطولات الاربع الكبرى للمرة الاولى، حيث كسرت ارسالها في أول فرصة في المجموعة الاولى التي حسمتها لصالحها بسهولة 6 3.

وسريعا، تقدمت البيلاروسية 5 3 في المجموعة الثانية، إلّا أن نافارو رفعت مستواها فجأة وأصبحت أكثر عدوانية في العودة ووجدت زوايا غريبة لتكسر ارسال سابالينكا التي كانت متقدمة 5 4 وعلى بُعد شوط من حسم المباراة.

ودفعت نافارو المتألقة هذا الموسم ببلوغها ثمن نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية وربع نهائي ويمبلدون، والتي ستتقدم للمركز الثامن مع صدور التصنيف العالمي الجديد للاعبات المحترفات الإثنين، منافستها إلى شوط فاصل (تاي بريك).

تأخرت سابالينكا التي ارتكبت خطأ مزدوجا 0 2، قبل أن ترفع من مستواها بضربات أقوى وأدق، لتفوز 7 2 وبالمباراة.

شرحت سابالينكا ما حصل معها، قائلة "في نهاية المجموعة الثانية، تأثرت عاطفيا بعض الشيء، وذكرني ذلك بلحظات من نهائي العام الماضي، وتشجيع الجماهير (لمنافستها الأميركية)".

وتابعت "لقد عملت بجد على حالتي الذهنية خلال المباريات، وقمت بتحسين هدوئي في اللحظات الحاسمة".

من ناحيتها، أقرّت نافارو التي كانت خرجت من الدور الاول في مشاركتيها السابقتين في نيويورك بأنها ربما وقعت تحت رهبة المناسبة.

وقالت "ربما لم أتعامل مع الأمر بنسبة 100 في المئة بالطريقة التي أردتها طوال المباراة، لكن هذا الشعور (بلوغ نصف النهائي) سأسعى بالتأكيد إلى تحقيقه مرة أخرى".

"جعلتني أبدو وكأنني مبتدئة، ودمرتني"

وبعد بداية كارثية في المجموعة الاولى حيث خضعت صاحبة الأرض لاسلوب لعب موخوفا، إضافة إلى تأخرها 0 2 في بداية الثانية، تمكنت بيغولا (30 عاما) من العودة إلى اجواء المباراة لتقلب "في الوقت المناسب" النتيجة لصالحها في ثلاث مجموعات.

خسرت المجموعة الاولى في 28 دقيقة، واستهلت الثانية بخسارة ارسالها وانقاذ كرة تأخرها 0 3، قبل أن تستفيد من أخطاء منافستها، في حين بدت أكثر صلابة في عمق الملعب ولم تترك حرية التحرك للتشيكية البالغة 28 عاما.

قالت بيغولا بعد نهاية اللقاء "لقد بدأت (موخوفا) اللعب بشكل لا يصدق، وجعلتني أبدو وكأنني مبتدئة، ودمرتني".

وتابعت "لقد بدأت أخيرا في العثور على طريقي، وفي نهاية المجموعة الثانية بدأت اللعب بالأسلوب الذي اردته".

وقدّمت بيغولا مستويات جيدة في الفترة الاخيرة حيث فازت في 15 من مبارياتها الـ 16 الأخيرة، في سلسلة شهدت فوزها بدورة تورنتو وتعرضها لخسارتها الوحيدة في نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في منتصف آب/أغسطس أمام سابالينكا بالذات.

وعن مواجهتها في النهائي البيلاروسية، علّقت قائلة "سيكون الأمر صعبا أمام أرينا (سابالينكا)، إنها المرشحة الأوفر حظا، ومن الجنون جدا أن ألعب ضدها مرة أخرى في النهائي، فهذا يظهر مستوانا".