شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان لليوم السابع: لم أعتزل رفع الأثقال وهدفى ذهبية لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أكد شريف عثمان ، لاعب منتخب رفع الأثقال والحاصل على المركز السابع بدورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024، أنه يسعى ليكون كادرا إداريا بالبارالمبية الدولية، حيث يخوض منافسات انتخابات لجنة شئون اللاعبين والتى يتم إعلان نتيجتها فى ختام الدورة البارالمبية.

وقال شريف عثمان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه لم يتمالك نفسه من البكاء لأنه اعتاد أنه يكون سببا فى فرحة الجماهير، وهذه أول مرة منذ 20 سنة ما أعرفش أفرح الناس، ولا بحقق ميدالية بارالمبية.



وأضاف شريف عثمان، أنه لم يعتزل الأثقال بعد تحقيق المركز السابع فى الدورة البارالمبية، بل مازال أمامه المزيد من الطموح الذى يسعى لتحقيقه، وهو التتويج بذهبية لوس أنجلوس 2028، موضحا أن الميدالية قد تكون تكون نهاية المشوار الرياضى فى الملاعب البارالمبية.



وكشف عثمان أن الإصابة التى تعرض لها فى الكتف قد تكون سببا فى الاكتفاء بالمركز السابع وحرمانه من تحقيق ميدالية تضاف إلى رصيده البارالمبي. ويعانى شريف عثمان من إصابة على مستوى الكتف، حاول التغلب عليها خلال مشاركته في المنافسات ونجح فى رفع المحاولة الأولى ثقل قدره 193 كجم، وفي الثانية 189 كجم، وفي المحاولة الثالثة اخفق ولم يوفق في رفع 200 كجم.