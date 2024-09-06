شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الكرة الطائرة جلوس وألمانيا بحثًا عن برونزية البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف اليوم، الجمعة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

تشارك البعثة المصرية، اليوم في 3 ألعاب كالتالي:

الكرة الطائرة جلوس:

مصر ضد ألمانيا مباراة الميدالية البرونزية في الساعة الرابعة عصرًا

رفع الأثقال:



محمود صبري نهائي وزن 72 كجم الساعة 1 ظهرًا

فاطمة محروس نهائي وزن 67 كجم في الساعة السادسة مساءً



الباراكياك:

سلوى إيهاب تصفيات سباق 200 متر الساعة 12:35 ظهرًا.



وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".



جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.