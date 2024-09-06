شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الكرة الطائرة جلوس وألمانيا بحثًا عن برونزية البارالمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس ــ ياسمين يحييالجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:38 ص
تستأنف اليوم، الجمعة، منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.
تشارك البعثة المصرية، اليوم في 3 ألعاب كالتالي:
الكرة الطائرة جلوس:
مصر ضد ألمانيا مباراة الميدالية البرونزية في الساعة الرابعة عصرًا
رفع الأثقال:
محمود صبري نهائي وزن 72 كجم الساعة 1 ظهرًا
فاطمة محروس نهائي وزن 67 كجم في الساعة السادسة مساءً
الباراكياك:
سلوى إيهاب تصفيات سباق 200 متر الساعة 12:35 ظهرًا.
وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".
جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز