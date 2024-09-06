شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لتقييم حالته بعد جلطة المخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:01 ص
يتواجد إيهاب جلال ، المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، تحت الملاحظة الطبية وأجهزة التنفس الصناعى لتقييم حالته الصحية باستمرار، فى ظل وصول درجة الوعى لـ"2%"، وذلك بمعرفة الفريق المعالج له لتقييم حالته الصحية وتطورات الحالة بعد إصابته بجلطة في المخ منذ أيام ويمكث في أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وأصدر نادي الإسماعيلي بيانا بشأن الحالة الصحية لإيهاب جلال بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.
وقال البيان، "نهيب بجيمع وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بحالة إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، تجنبا لإثارة الجدل وحفاظا على شعور أسرته، وذلك في ظل نشر العديد من التقارير الكاذبة بشأن حالته".
وأكد الفريق الطبي المسئول عن حالة الكابتن إيهاب، أنه تحت الملاحظة في الرعاية المركزة حاليا، على أن يبدأ مرحلة الإفاقة الخميس، ثم يخضع لمجموعة من الفحوصات، لتحديد مدى استجابته للعلاج.
ونشدد على أنه لا صحة إطلاقا للأنباء التي نشرت خلال الساعات الماضية، بشأن اتجاه أسرة الكابتن إيهاب لسفره للخارج من أجل استكمال رحلته العلاجية، لذا نهيب بجميع وسائل الإعلام عدم إثارة الجدل بمثل هذه الأخبار التي لا صحة لها نهائيا.
فى سياق آخر، أصبح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مطالباً بتسديد 1.7 مليون دولار، ما يعادل 82 مليون جنيه، للاتحاد الدولى الفيفا من أجل رفع إيقاف القيد على النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتعاقد مع لاعبين جدد.
وبات الاسماعيلى مطالباً بتسديد ما يقرب من 82 مليون جنيه مصري بسبب قضايا سابقة ضد النادى لصالح لاعبيه الاجانب السابقين، وعلى رأسهم البوليفى كارميلو والإيفواري جان موريل والتونسى نور الزمان الزموري لاعبى الفريق السابقين، والذين صدرت لهم أحكام نهائية من المحكمة الرياضية "كاس".
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