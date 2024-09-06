شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو للاعبي المنتخب الوطني قبل مواجهة كاب فيردي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن محاضرة أخيرة بالفيديو للاعبي المنتخب قبل مواجهة كاب فيردي المرتقبة فى أولي مباريات الفريق بتصفيات أمم أفريقيا 2025.



يلتقي المنتخب الوطني مع كاب فيردي في الجولة الأولي من تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب فى الساعة 10:00 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية باستاد القاهرة.



تذاع مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 عبر التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت، بالإضافة إلى نقل المباراة فضائياً عبر قنوات بي إن سبورتس.



ويحرص حسام حسن على عقد أكثر من محاضرة اليوم مع اللاعبين لمنحهم التعليمات الأخيرة قبل لقاء كاب فيردي، منها محاضرة بالفيديو للتعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة.



محاضرة حسام حسن مع لاعبي المنتخب تتضمن فيديو لمخلص لبعض مباريات كاب فيردي للتعرف على تحركات لاعبيه، ومعرفة نقاط القوة فى صفوف المنافس، وكيفية إيقافها، بالإضافة إلى معرفة نقاط الضعف وأيضا كيفية استغلالها للوصول لمرمى المنافس وتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط فى التصفيات الأفريقية.



واكتملت صفوف المنتخب الوطني الثلاثاء الماضي بانضمام محمد صلاح عقب انتهائه من مباراة ليفربول أمام مانشستر يونايتد، في الوقت الذي اعتذر فيه محمد عبد المنعم مدافع الأهلي السابق والذي انتقل لصفوف نيس الفرنسي عن عدم الحضور لرغبته فى التواجد مع فريقه فى بداية مشواره معه، وأيضا هناك إمام عاشور الذى تم استبعاده من المعسكر بسبب شعوره بآلام فى الركبة.