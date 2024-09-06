شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 11 لاعباً عن المشاركة مع الأهلى فى ودية وادى دجلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ، مساء اليوم الجمعة، أولى مبارياته الودية أمام وادى دجلة باستاد مختار التتش، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى فى ودية وادى دجلة إمام عاشور الذى تعرض للإصابة مع منتخب مصر بألم فى الركبة، كما يغيب كريم فؤاد بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

كما يغيب السباعى محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامى ربيعة، محمد هانى، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية لتواجدهم فى صفوف منتخب مصر الذى يواجه الرأس الاخضر اليوم.

كما يغيب وسام أبو علي لانضمامه لصفوف منتخب فلسطين، وأشرف داري لانضمامه لمنتخب المغرب.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد 15 سبتمبر الجاري على ملعب نيايو الوطني.

طاقم حكام مباراة الاهلى وجورماهيا الكينى



وكشف الكاف أن طاقـم حكام من موريشيوس مكلف بإدارة لقاء جورماهيا الكيني والأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مكون من الدولي أحمد امتياز هيرال ويعاونه مواطناه جوبيان سالايش مساعد أول جايمسينغ يوفاري مساعد ثانٍ والحكم الرابع ستيف خوان.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولرالسير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.