شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقترب من اللحاق بمباراة جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

اقترب إمام عاشور لاعب وسط الأهلي من اللحاق بمباراة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر مساء الأربعاء الماضي بسبب شكواه من آلام في الركبة.

واشتكى إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، من آلام في الركبة فى بداية مران الأربعاء، ليفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى بقيادة دكتور محمد أبو العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل طاهر محمد طاهر جناح المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما طلب ناد زد الحصول على خدمات اللاعب، وتمسك المدرب السويسري ببقاء طاهر لحاجة الفريق إلى جهوده خاصة بعد رحيل أحمد عبد القادر مؤخراً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسماً.

ويأتي موقف كولر بعدما تلقى مسئولو الأهلي عرضاً من نظرائهم في زد للحصول على خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض كولر رحيل طاهر مُبدياً مرونة في رحيل كريم نيدفيد الذي لم يحظ بفرصة المشاركة كثيراً في المباريات خلال الموسم الماضي الأمر الذي يجعل رحيله إلى زد أو نادي أخر يُقدم عرضاً مناسباً الصيف الجاري وراداً .

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي موقفهم النهائي من عرض زد بعد استطلاع رأي مارسيل كولر خلال جلسة مُرتقبة ستجمعهم خلال الساعات المقبلة.