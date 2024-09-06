شكرا لقرائتكم خبر عن العروض تحسم موقف مهاب ياسر وسيف جعفر مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك العروض المقدمة إلى مهاب ياسر وسيف فاروق جعفر ثنائى القلعة البيضاء لحسم مصيرهما من الاستمرار مع الفريق، خاصة بعد عدم قيدهما فى القائمة الأفريقية، رغم تواجدهم فى المحلية، حتى يتسنى للإدارة الاستفادة من تسويقهما.



ولا يمانع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز رحيل الثنائى سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة خاصة أنه صاحب قرار عدم قيدهما فى القائمة الأفريقية للقلعة البيضاء.



يستعد فريق الزمالك لانطلاق مشواره بالموسم الجديد بمواجهة الشرطة الكينى في دور الـ 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية، الموسم الجاري 2024-2025.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور في مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية وذلك خلال سبتمبر المقبل، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى خارج الديار في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية أحد أيام 13-14-15 سبتمبر المقبل، وإياباً بالقاهرة أحد أيام 20 – 21 – 22 سبتمبر، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.