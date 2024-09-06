الإصابات تفجر مخاوف الأهلي قبل السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - فجرت الإصابات مخاوف الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قبل لقاء الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في كأس السوبر الأفريقي المقرر بالمملكة العربية السعودية.

وتعرض إمام عاشور نجم خط وسط الأهلي لإصابة في الركبة خلال معسكر منتخبنا الوطني المقام حالياً وغادر المعسكر خلال التوقف الدولي كما تم التواصل بين طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا وطبيب الأهلي الدكتور أحمد جاب الله حول تشخيص إصابة اللاعب.

ويخضع عاشور لفحوصات طبية من جانب الجهاز الطبي للأهلي لتحديد إمكانية لحاقه بلقاء جورماهيا الكيني يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا أو عدم المخاطرة به.

وزادت مخاوف الجهاز الفني من تجدد إصابة قديمة للاعب قبل انضمامه للأهلي قادماً من ميتيلاند الدنماركي والتي خضع على إثرها للعلاج لمدة شهرين تقريباً قبل انتقاله للفريق الأحمر.

وتعرض أيضاً يوسف أيمن اللاعب الجديد المنضم من الدحيل القطري على سبيل الإعارة للإصابة في ركبته.

ويخضع أيضاً يوسف أيمن لفحوصات طبية من أجل تحديد إمكانية لحاقه بمباراتي جورماهيا واللحاق بلقاء السوبر الأفريقي.

وفي المقابل ، استقر الجهاز الفني على التعاقد مع لاعب أجنبي جديد بعد فشل صفقة التونسي محمد علي بن رمضان نجم وسط فرينكفاروزي المجري.

ويبحث الأهلي عن ضم مهاجم أجنبي كما تم طرح فكرة التعاقد مع مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" جناح زد على السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أبدى مرونة في الساعات الماضية من أجل ضم اللاعب.