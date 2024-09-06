شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة محروس ومحمود صبرى يخوضان منافسات رفع الأثقال اليوم بالبارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل منافسات رفع الأثقال اليوم الجمعة، فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى، بعدما بدأت لعبة رفع الأثقال من يوم الأربعاء الماضى.

ويخوض الثنائى فاطمة محروس ومحمود صبرى منافساتهما فى رفع الأثقال اليوم، حيث تلعب فاطمة محروس فى وزن 57 كجم فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يخوض محمود صبرى منافسات وزن 72 كجم فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

من جانبه أكد التشيلى أندرو المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال البارالمبى أن إيناس الجبالى لاعبة رفع الاثقال، والتى حققت المركز السابع فى نهائى وزن 41 كجم، حققت المركز السابع فى دورة الألعاب البارالمبية لعدة أسباب.

وقال أندرو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن اللاعبة كانت خائفة لأنها فوجئت أنها تواجه أقوى لاعبين فى العالم.

وأضاف اندرو، أن إيناس كانت لديها رهبة من الأجواء العامة والحضور الجماهيرى، مشيرا إلى أنها تأهلت للبارالمبياد بعد أن حققت المركز الثامن، بينما اليوم احتلت المركز السابع هو أمر جيد بالنسبة لها خاصة أنها أول مشاركة لاعبة فى الدورات البارالمبية.