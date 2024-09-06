شكرا لقرائتكم خبر عن حراسة المرمى تثير حيرة جوميز مجددا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

وضع تألق حراس الزمالك فى القلعة البيضاء البرتغالى جوزيه جوميز فى حيرة مجددا بعد تألق الثلاثى محمد عواد ومحمد صبحى ومحمود الشناوى وظهورهم بشكل جيد فى التدريبات وخاصة فى معسكر الفريق المقام حالياً فى الإسكندرية.



ولم يستقر جوميز على حارس الزمالك الأساسى فى الموسم الجديد خاصة أنه يؤمن بضرورة منح الفرصة كاملة للحراس الثلاثة،قبل اختيار الأحق فيهم بحماية عرين القلعة البيضاء وإن كانت المنافسة تنحصر أكثر بين الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى.



كان الزمالك قد أعلن تجديد عقد محمد عواد حارس مرمي الفريق لمدة 3 مواسم جديدة بعد فاصل من المفاوضات بين الطرفين وموافقة الحارس علي شروط الزمالك لاتمام صفقة تجديد عقده.



وفي نفس السياق ومنذ فترة تقترب من الشهرين أعلنت إدارة الزمالك تجديد عقد محمد صبحي حارس الفريق ليسدل الستار علي أزمة حراس المرمي في الزمالك التي كانت تقلق الجهاز الفني وإدارة النادي خاصة أن الثنائي عواد وصبحي أنتهي عقدهما بنهاية الموسم الماضي.