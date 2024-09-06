حبس سنتين وآخر ينتظر جلسة.. نجوم الأهلي والزمالك أمام القضاء... ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل نجوم كرة القدم المصرية، تصدر صفحات الجرائد والأخبار عبر المواقع الالكترونية المختلفة، ولكن خارج نطاق كرة القدم أو خارج المجال الرياضي.

وواصل جماهير القطبين، متابعة أخبار نجومهم المفضلين ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر بل وداخل ساحات القضاء المصري.

أحمد فتوح

وبدأت أزمات نجوم كرة القدم المصرية، خلال الفترة القليلة الماضية، من نجم نادي الزمالك أحمد فتوح، الذي يتواجد خلال الفترة الحالية في قسم العلمين، بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته، ليتم إلقاء القبض على اللاعب، منذ 11 أغسطس الماضي.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي مخدر الحشيش، قبل أن تقرر محكمة جنايات مطروح، بتأجيل محاكمة اللاعب إلى جلسة 16 سبتمبر الجاري.

إمام عاشور

واستمرت الأزمات تلاحق نجوم كرة القدم المصرية، لكن هذه المرة مع نجم الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، والذي تحويله اليوم الخميس إلى المحكمة، بتهمة الاعتداء على فرد أمن بأحد مولات الشيخ زايد، لتكون أولى الجلسات يوم 5 أكتوبر المقبل، طبقاً لما تم تحديده من قبل النيابة العامة بالشيخ زايد.

وكانت أزمة إمام عاشور بدأت، منذ يوم 21 يونيو الجاري، بعدما دخل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي هو ومجموعة من الشباب في اشتباك مع آخرين، بداعٍ قيام أحد الأشخاص بمعاكسة زوجته.

وكانت النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل اللاعب بعد الانتهاء من التحقيقات، بكفالة مالية قدرها 5 ألاف جنيه.

مجدي عبد الغني

والأزمة لم تقتصر على الجيل الحالي من اللاعبين، بل استمر الأمر إلى نجوم كرة القدم القدامى وهذه المرة لنجم المنتخب المصري والنادي الأهلي مجدي عبد الغني، والذي قضت محكمة جنح القاهرة اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري، بحبسه لمدة سنتين وذلك لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه.

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