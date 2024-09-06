شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربى يقترب من الانضمام إلى زد على سبيل الإعارة من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب محمد مغربي لاعب الأهلي والعائد من رحلة إعارة من الانضمام إلى نادي زد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليستكمل اللاعب رحلة إعارته بعد موسم قاضاه فى سموحة، وكانت هناك مفاضلة بين انضمام مغربي إلى نادي زد أوالاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل صعوبة قيد اللاعب في قائمة الأهلي بالموسم الجديد.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل طاهر محمد طاهر جناح المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما طلب ناد زد الحصول على خدمات اللاعب، وتمسك المدرب السويسري ببقاء طاهر لحاجة الفريق إلى جهوده خاصة بعد رحيل أحمد عبد القادر مؤخراً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسماً.

ويأتي موقف كولر بعدما تلقى مسئولو الأهلي عرضاً من نظرائهم في زد للحصول على خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض كولر رحيل طاهر مُبدياً مرونة في رحيل كريم نيدفيد الذي لم يحظ بفرصة المشاركة كثيراً في المباريات خلال الموسم الماضي الأمر الذي يجعل رحيله إلى زد أو نادي أخر يُقدم عرضاً مناسباً الصيف الجاري وراداً .

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي موقفهم النهائي من عرض زد بعد استطلاع رأي مارسيل كولر خلال جلسة مُرتقبة ستجمعهم خلال الساعات المقبلة.