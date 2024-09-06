شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره كاب فيردي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم بالمغرب 2025.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات الأمم الإفريقية، المغرب 2025، كلا من: "الرأس الأخضر - موريتانيا – بوتسوانا"، حيث يلتقي في هذه الجولة منتخبا مصر والرأس الأخضر، بينما يواجه منتخب موريتانيا نظيره بوتسوانا، على أن يلتقي الفراعنة في الجولة الثانية الثلاثاء المقبل نظيره بوتسوانا.



وتضم قائمة منتخب مصر كل من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور للإصابة.



ويأتي هذا المعسكر في ظل ظروف بالغة الصعوبة للمدرب الوطني حسام حسن، حيث يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع، أبرزهم أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم، وهو الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الجهاز الفني للفراعنة.



وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر، حيث أنها تمثل بداية مشوار طويل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية. ولذلك، فإن الضغوط ستكون كبيرة على حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل طمأنة الجماهير، وبدء التصفيات بطريقة مثالية.

تاريخيا، لم يخض المنتخب الوطني سوى مواجهة وحيدة فقط أمام منتخب كاب فيردي، كانت خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الجانبين، لحساب مباريات الجولة الثالثة من البطولة، والذي انتهى بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجة 2-2.



ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب مباراة اليوم بتشكيل في حراسة المرمى: "محمد الشناوي، ورباعي الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأحمد حجازي ومحمد حمدي، والوسط: محمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية، والهجوم: محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

ويحظى منتخب مصر بمكانة خاصة عبر تاريخ كرة القدم الإفريقية، ويعد أحد أبرز وأقوى منتخبات القارة، ويمتلك وتصل، قيمة الفراعنة التسويقية إلى 121 مليونا و600 ألف يورو، في المقابل، القيمة التسويقية لمنتخب الرأس الأخضر، وصلت إلى 20 مليونا و730 ألف يورو، ويتصدر القائمة اللاعبون فاريلا وداك ولنيني.



ويعد أغلى اللاعبين تسويقيًا للمنتخب المصري، النجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حيث تبلغ قيمة تسويقه 65 مليون يورو، ويليه في الترتيب لاعبون مثل تريزيجيه، محمد النني، عمر مرموش، ومصطفى محمد، والذين يتمتعون بشعبية واسعة في الساحة الرياضية.

ومن المنتظر أن تحضر الجماهير بالسعة الكاملة فى مواجهة كاب فيردى بدلا من حضور 30 ألف متفرج فقط، حيث يسعى اتحاد الكرة لضمان الحضور الجماهيري الكامل فى المباراة الأولى، قبل التوجه إلى بوتسوانا لخوض مباراة الجولة الثانية المقرر لها يوم 10 سبتمبر الحالي، ضمن مباريات المجموعة التي تضم أيضا منتخب موريتانيا، ويأمل التوأم حسن في تحقيق الفوز على كاب فيردى القوى فى لقاء الجولة الأولى، من أجل خطف الثلاث نقاط، خاصة أن المباراة تقام فى مصر فى ظل حضور جماهيري كبير متوقع لدعم الفراعنة فى هذه المواجهة.