شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تواصل منافساتها اليوم فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم الجمعة، فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 8 سبتمبر الجارى، حيث يخوض اليوم لاعبو رفع الاثقال والكياك المنافسات.

تشارك سلوى فهمى لاعبة الكياك فى تصفيات سباق 200 متر فردى سيدات فى تمام الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتعد سلوى هى اللاعبة الوحيدة من الكياك التى تتأهل للمشاركة فى البارالمبياد.

وعلى مستوى رفع الأثقال يخوض الثنائى فاطمة محروس ومحمود صبرى منافساتهما، حيث تلعب فاطمة محروس فى وزن 57 كجم فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بينما يخوض محمود صبرى منافسات وزن 72 كجم فى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وخسر منتخب البوتشيا أمام منتخب تايلاند بنتيجة 11-0 فى ربع النهائى للزوجى المختلط، وحققت إيناس الجبالى المركز السابع بمنافسات وزن 41 كجم برفع الأثقال، بينما حقق طه عادل المركز السادس بمنافسات وزن 54 كجم برفع الأثقال.

من جانبه أكد التشيلى أندرو المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال البارالمبى أن إيناس الجبالى لاعبة رفع الاثقال، والتى حققت المركز السابع فى نهائى وزن 41 كجم، حققت المركز السابع فى دورة الألعاب البارالمبية لعدة أسباب.



وقال أندرو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن اللاعبة كانت خائفة لأنها فوجئت أنها تواجه أقوى لاعبين فى العالم.

وأضاف اندرو، أن إيناس كانت لديها رهبة من الأجواء العامة والحضور الجماهيرى، مشيرا إلى أنها تأهلت للبارالمبياد بعد أن حققت المركز الثامن، بينما اليوم احتلت المركز السابع هو أمر جيد بالنسبة لها خاصة أنها أول مشاركة لاعبة فى الدورات البارالمبية.