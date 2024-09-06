شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مناقشة عروض رحيل محمد عبد الله.. وكولر يحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة رحيل محمد عبد الله جناح الفريق الشاب إلى أيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته، بعد تألقه في الفترة الأخيرة عقب مشاركته في مباريات الأهلي الأخيرة بالموسم الماضي عقب حسم بطولة الدوري.

ويرغب الأهلي في بقاء محمد عبد الله للاستفادة بخدماته مع الفريق الأول في الفترة القادمة، وتعويض النقص العددي في مركز الجناح، الذي لا يوجد به سوى أربعة لاعبين وهم حسين الشحات وبيرسي تاو ورضا سليم، ولكن يبقى القرار النهائي في مصير بقاء اللاعب بالقلعة الحمراء أو رحيله بيد مارسيل كولر المدير الفني.

ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رحيل طاهر محمد طاهر جناح المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما طلب ناد زد الحصول على خدمات اللاعب، وتمسك المدرب السويسري ببقاء طاهر لحاجة الفريق إلى جهوده خاصة بعد رحيل أحمد عبد القادر مؤخراً لنادي قطر القطري على سبيل الإعارة لمدة موسماً.

ويأتي موقف كولر بعدما تلقى مسئولو الأهلي عرضاً من نظرائهم في زد للحصول على خدمات الثنائي طاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورفض كولر رحيل طاهر مُبدياً مرونة في رحيل كريم نيدفيد الذي لم يحظ بفرصة المشاركة كثيراً في المباريات خلال الموسم الماضي الأمر الذي يجعل رحيله إلى زد أو نادي أخر يُقدم عرضاً مناسباً الصيف الجاري وراداً .

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الأهلي موقفهم النهائي من عرض زد بعد استطلاع رأي مارسيل كولر خلال جلسة مُرتقبة ستجمعهم خلال الساعات المقبلة.

