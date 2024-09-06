ستوري نجوم كرة القدم.. عضلات صلاح.. مبابي من مران منتخب فرنسا.. إمام عاشور في التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه باستعراض عضلاته.

وقام عمر مرموش لاعب منتخب مصر ونادي فرانكفورت الألماني، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، خلال تواجده في تدريبات منتخب مصر.

وشارك النجم الفرنسي كليان مبابي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي لمنتخب فرنسا.

وحرص نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر وسام أبو علي، على نشر صورة له من مباراة منتخب بلاده فلسطين أمام منتخب كوريا الجنوبية.

كما قام محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي، بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، خلال تواجده في التدريبات الجماعية لفريق نيس.

وقام محمود تريزيجيه بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" من تدريبات منتخب مصر.

وحرص رضا سليم نجم الأهلي على مشاركة متابعيه، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للمارد الأحمر.

وشارك حازم إمام نجم نادي الزمالك، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له رفقة أحد أصدقائه.

ونشر محمد مجدى أفشة نجم النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما قام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق، بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر للإصابة.

اقرأ أيضاً:

شوبير يكشف تطورات إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

منتخب مصر يحسم موقف بدلاء إمام عاشور وعبد المنعم

رحلة الأهلي للقب 44.. هدية الزمالك.. بيراميدز رايح جاي.. إنجاز وسام بن علي