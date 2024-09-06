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تعليق مانشيني بعد تعادل السعودية مع إندونيسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - وقع منتخب في فخ التعادل بهدف لكل فريق أمام نظيره منتخب إندونسيا في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الاولى من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026.

وأوضح المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي أسباب التعادل أمام إندونسيا، حيث قال: “المنتخب الإندونيسي يمتلك العديد من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية، كما أن المباراة الأولى دائمًا تكون صعبة”.

وأضاف الإيطالي: “نعم نحن منتخب ذو شخصية قوية، لكننا نعاني من مشكلة في تسجيل الأهداف، ونمتلك 20 لاعبًا في قائمتنا لا يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم، لكن يجب أن يتم خلق حلول لهذا الأمر”.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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