موعد مباراة المغرب والجابون والقنوات الناقلة ومعلقين اللقاء

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب لقص شريط مبارياته اليوم الجمعة، في بطولة كاس الامم، وذلك حين يستضيف نظيره منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات امم افريقيا يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد أدرار

موعد مباراة المغرب والجابون، يلتقى اليوم منتخب المغرب مع منتخب الجابون في مباراة من مباريات تصفيات امم افريقيا القادمة.

مباراة المغرب والجابون

وضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات امم افريقيا يلتقى الفريقان على أرضية ملعب استاد أدرار.

موعد مباراة المغرب والجابون

المباراة ستكون فى التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وتوقيت مكة المكرمة وتذاع على قناة بى إن سبورت 5، وقناة المغرب الرياضية.

معلق مباراة المغرب والجابون

وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء الى المعلق جواد بدة، وفق إعلان الشبكة القطرية.