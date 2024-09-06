تحديد مدة غياب ميليتاو عن ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو عن نادي ريال مدريد في الفترة المقبلة بعد تعرضه لإصابة خلال تواجده مع معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن إصابة إيدير ميليتاو، ومغادرة معسكر "السيليساو" قبل مباراتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026 بسبب إصابة في الفخذ.

واشتكى اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً من آلام عضلية في فخذه الأيمن بعد التدريب أمس الأربعاء، وبعد الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم تأكد تعرضه لإصابة عضلية صغيرة في فخذه اليمنى.

وتشير الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها إيدير ميليتاو إلى غيابه لنحو أسبوعين عن الملاعب، ولكن المدافع البرازيلي سيخضع لفحوصات إضافية يوم السبت في مدريد لتحديد مدى الإصابة بدقة.

ويغيب المدافع الدولي عن المشاركة في مواجهة النادي الملكي أمام ريال سوسيداد بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره سوسيداد، مساء يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري على ملعب ريالي أرينا.

ويأتي فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين.