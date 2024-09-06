الاتحاد البرازيلي يعلن طبيعة إصابة ميليتاو​

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لنادي ريال مدريد ضربة موجعة بإصابة إيدير ميليتاو خلال تواجده مع المنتخب البرازيلي خلال فترة التوقف الحالية.

ويواجه منتخب البرازيل نظيره الإكوادور، يوم السبت المقبل 7 سبتمبر، في لقاء ودي بين الطرفين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الخميس، بشكل رسمي، إصابة إيدير ميليتاو وأكد البيان غياب عن المشاركة مع منتخب بلاده في المباريات القادمة، واستبعاده من المعسكر خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



وأوضح الاتحاد البرازيلي، أن إيدير ميليتاو يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيمن.



بعدما تعرض للإصابة أمس الأربعاء أثناء التدريبات وأكدت الفحوصات ذلك.



من المقرر أن يعود اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً إلى مدريد، يوم السبت المقبل، لتلقي العلاج من أطباء النادي بعد تعرضه لإصابة.



من المقرر غياب المدافع الدولي عن المشاركة في مواجهة النادي الملكي أمام ريال سوسيداد بعد نهاية فترة التوقف الدولي.



يذكر أن ريال مدريد سيواجه سوسيداد، مساء يوم السبت الموافق 14 من الشهر الجاري على ملعب ريالي أرينا.



ويأتي فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، من فوزين وتعادلين.

