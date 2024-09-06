المنياوي ورحاب يقصان شريط ميداليات مصر بذهبيتين في بارالمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت منافسات اليوم الثامن من دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتي تقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.

شاركت البعثة المصرية باليوم الثامن في لعبتين، جاءت نتائجهما كالتالي:



رفع الأثقال

توج محمد المنياوي بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 59 كجم بعد رفع 201 كجم.

وحصدت رحاب رضوان ذهبية منافسات وزن 55 كجم بعد رفع 121 كجم.

واحتل شريف عثمان المركز السابع في منافسات وزن 65 كجم بعد رفع 198 كجم.

كرة الطائرة جلوس

خسر منتخب مصر من منتخب إيران 3-1 في نصف النهائي لينافس على الميدالية البرونزية.

وتشارك مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.