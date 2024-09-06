شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء العاصمة الإدارية والمتحدة للرياضة واتحاد الكرة يحضرون مران منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعدادا لمواجهة كاب فيردى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.

تضمن المران على إحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة فى نهاية المران تحت إشراف الجهاز الفنى.

وحضر مران منتخب مصر جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد أبو الوفا وإيهاب الكومى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، ووليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة.

كما حرص خالد عباس رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، ومحمد يحيى لطفى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، ووليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على التواجد فى مران المنتخب لمؤازرة الفريق قبل مباراة كاب فيردى.