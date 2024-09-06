شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة جلوس يواجه ألمانيا بحثا عن برونزية بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - باريس - ياسمين يحيىالجمعة، 06 سبتمبر 2024 01:37 ص
تستأنف اليوم الجمعة منافسات دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 والتى تقام فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر الجاري.وتشارك البعثة المصرية اليوم في 3 ألعاب كالتالي:
مصر ضد ألمانيا مباراة الميدالية البرونزية في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرةرفع الأثقال
محمود صبري نهائي وزن 72 كجم الساعة 1 ظهرًا
فاطمة محروس نهائي وزن 67 كجم في الساعة السادسة مساءًالباراكياك
سلوى إيهاب تصفيات سباق 200 متر الساعة 12:35 ظهرًا.
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